Дело Манафорта: стали известны подробности новых обвинений против экс-советника Януковича

01:59, 23 февраля 2018
Мир
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Пол Манафорт / REUTERS

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Как передает Голос Америки, новая порция обвинений состоит из 32-х пунктов. Ранее Манафорта и Гейтса уже обвинили в отмывании денег и отсутствии регистрации в качестве агентов иностранного правительства для работы на связанную с Украиной и Януковичем "Партию Регионов".

"Манафорта и Гейтса теперь обвиняют в том, что они занижали собственные доходы в налоговых ведомостях, а также в банковских махинациях вокруг ссуд, которые получал Манафорт под залог недвижимости, которая была приобретена за наличные", - отмечаетиздание Politico.

Многочисленные западные комментаторы и представители СМИ заявляют от начала расследование в отношении Манафорта, что целью следователей может быть склонить экс-руководителя штаба Трампа к сотрудничеству с ними в деле обстоятельств связей штаба Трампа с Москвой.

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