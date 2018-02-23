Дело Манафорта: стали известны подробности новых обвинений против экс-советника Януковича
Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул против бывшего американского советника Виктора Януковича и "Партии Регионов", бывшего председателя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса новые обвинения - в уклонении от налогов и банковских махинациях.
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Как передает Голос Америки, новая порция обвинений состоит из 32-х пунктов. Ранее Манафорта и Гейтса уже обвинили в отмывании денег и отсутствии регистрации в качестве агентов иностранного правительства для работы на связанную с Украиной и Януковичем "Партию Регионов".
"Манафорта и Гейтса теперь обвиняют в том, что они занижали собственные доходы в налоговых ведомостях, а также в банковских махинациях вокруг ссуд, которые получал Манафорт под залог недвижимости, которая была приобретена за наличные", - отмечаетиздание Politico.
Многочисленные западные комментаторы и представители СМИ заявляют от начала расследование в отношении Манафорта, что целью следователей может быть склонить экс-руководителя штаба Трампа к сотрудничеству с ними в деле обстоятельств связей штаба Трампа с Москвой.