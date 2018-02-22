Меркель призвала прекратить "резню в Сирии"

Выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейские государства содействовать прекращению кровопролития в Сирии.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала прекратить кровопролитие в Сирии. "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы положить конец этой войне", - заявила Меркель, выступая в Бундестаге в четверг, 22 февраля.

Эти слова были адресованы, в частности, и союзникам "режима Асада, а особенно - Ирану и России", пишет DW.

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"То, что мы видим, ужасные события в Сирии, борьбу режима не с террористами, а против собственного народа, убийство детей, уничтожение больниц, это все резня, которая заслуживает осуждения", - заявила Меркель. Такое положение вещей требует от европейских государств играть большую роль, чтобы быть способными положить конец этому кровопролитию.

Напомним, что войска президента Сирии Башара Асада продолжают обстрелы Восточной Гуты - анклава повстанцев близ Дамаска. Наблюдатели заявляют, что за последние несколько суток погибли по меньшей мере 250 человек, а правительственные войска применяют запрещенное ООН оружие.