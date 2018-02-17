Лавров назвал "трепотней" заявления о российском вмешательстве в американские выборы

По словам Сергея Лаврова, вмешательство россиян в выборы президента США не доказано.

Глава МИД России Сергей Лавров считает «трепотней» заявления о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Публиковать можно все что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления», - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что в США также звучат заявления, которые опровергают факт российского влияния на выборы.

«Поэтому, пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней, извините за не очень дипломатичное выражение», - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2018 года советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы, и президент Дональд Трамп знает об этом.

14 февраля глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что Минфин «в ближайшем будущем» введет новые санкции против богатых россиян в ответ на возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы 2016 года.

16 февраля офис спецпрокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США, сообщил о предъявлении обвинения 13 гражданам России в нарушении уголовных законов с целью вмешательства в выборы и политические процессы.