В столице Болгарии прошел марш неонацистов (фоторепортаж)
Вечером в субботу, 17 февраля, сотни участников ультраправых и неонацистских организаций прошли маршем по центру болгарской столицы Софии в память о нацистском генерале Христо Лукове.
Об этом сообщает Reuters. Участники акции в черной одежде устроили факельное шествие. Они положили венки у дома, где жил Луков - военный министр Болгарии в 1935-1938 годах, лидер Союза болгарских национальных легионов и активный сторонник альянса с Третьим рейхом.
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К маршу в Софии присоединились члены ультраправых организаций из Германии, Швеции, Венгрии и Эстонии. Городские власти Софии запретили проводить шествие, но ультраправые оспорили это решение в суде.
Ранее в Варшаве прошел один из крупнейших маршей экстремистов.