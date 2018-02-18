В столице Болгарии прошел марш неонацистов (фоторепортаж)

Участники акции в черной одежде устроили факельное шествие.

Вечером в субботу, 17 февраля, сотни участников ультраправых и неонацистских организаций прошли маршем по центру болгарской столицы Софии в память о нацистском генерале Христо Лукове.

Об этом сообщает Reuters. Участники акции в черной одежде устроили факельное шествие. Они положили венки у дома, где жил Луков - военный министр Болгарии в 1935-1938 годах, лидер Союза болгарских национальных легионов и активный сторонник альянса с Третьим рейхом.

Читайте такжеМеркель подчеркнула, что ответственность за Холокост несет Германия

К маршу в Софии присоединились члены ультраправых организаций из Германии, Швеции, Венгрии и Эстонии. Городские власти Софии запретили проводить шествие, но ультраправые оспорили это решение в суде.

Ранее в Варшаве прошел один из крупнейших маршей экстремистов.