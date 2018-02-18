"ФБР тратит слишком много времени": Трамп связал стрельбу во Флориде с делом о вмешательстве в выборы

По его словам, ФБР "тратит слишком много времени, пытаясь доказать российский сговор с избирательной кампанией Трампа".

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Федеральное бюро расследований из-за кровавого происшествия в школе во Флориде.

Об этом он написал в Twitter. По его словам, ФБР "тратит слишком много времени, пытаясь доказать российский сговор с избирательной кампанией Трампа".

"Очень грустно, что ФБР пропустило все многочисленные сигналы, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени, чтобы доказать сговор России с кампанией Трампа — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться", - написал Трамп.

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Как сообщал УНИАН, жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд, что во Флориде, стали 17 человек. 12 из них были убиты в здании школы, два во дворе, один на улице. Еще два человека умерли в больнице от ранений.

Стрелком оказался 19-летний Николас Круз - бывший ученик этой школы, которого, по словам шерифа, исключили за нарушения дисциплины.​ Для атаки молодой человек использовал полуавтоматическую винтовку AR-15 и несколько обойм.