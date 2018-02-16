Выходка фаната едва не стоила Элтону Джону выбитых зубов (видео)

17:24, 16 февраля 2018
Мир
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REUTERS

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70-летний Элтон исполнял песню Saturday night's Alright for Fighting, как неожиданно с первого ряда в него полетело нечто, похожее на бусы. Певец был явно поражен таким поступком и остановил свое выступление.

На видео, которое выложила в Instagram одна из присутствующих на концерте женщин, видно, что обеспокоеный тем, что получил травму, певец, в первую очередь, проверил свои зубы. 

Прошло более 30 секунд прежде чем легенда продолжила свое выступление.

Напомним, осенью прошлого года Элтон Джон сделал признание о том, что когда-то отчаянно пытался построить семью с женщиной.

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