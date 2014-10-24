ЕС учредил должность координатора по вопросам борьбы с Эболой

Об этом сообщил в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе действующий председатель Европейского совета Герман Ван Ромпей, передает Deutsche Welle.

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Новая должность была учреждена главами государств и правительств стран ЕС с целью более согласованного оказания помощи наиболее пострадавшим от Эболы государствам в Западной Африке.

До этого Христос Стилианидис был выдвинут на должность комиссара ЕС по вопросам гуманитарной помощи в новом составе Еврокомиссии под председательством Жана-Клода Юнкера. Срок ее полномочий начнется 1 ноября.

Дантист по образованию, Христос Стилианидис ранее был депутатом Европарламента, а также занимал пост официального представителя правительства на Кипре.