Кремль: настоящие санкции вводит СБ ООН, все остальное - давление
01:40, 24 октября 2014Мир
1
Изолировать Россию невозможно, настоящие санкции вводит СБ ООН, а все остальное — попытки давления
В Кремле считают, что Россию изолировать невозможно / flickr.com/idecrease
Об этом заявил журналистам глава администрации российского президента Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.
Читайте такжеMoody's допускает введение Западом новых санкций против России
"Вы знаете, может быть, я резко выражусь, но я действительно так считаю — изолировать Россию просто невозможно, да и не собирается весь мир нас изолировать. Ведь нас же не весь мир изолирует. Вводят так называемые санкции. Я неслучайно говорю "так называемые", потому что настоящиесанкции вводит только Совет Безопасности ООН, а все остальные попытки давления, а не санкции", — сказал Иванов.
Напомним, ряд стран Европы и США ввели санкции против России из-за конфликта в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter