Кремль: настоящие санкции вводит СБ ООН, все остальное - давление

Об этом заявил журналистам глава администрации российского президента Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.

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"Вы знаете, может быть, я резко выражусь, но я действительно так считаю — изолировать Россию просто невозможно, да и не собирается весь мир нас изолировать. Ведь нас же не весь мир изолирует. Вводят так называемые санкции. Я неслучайно говорю "так называемые", потому что настоящиесанкции вводит только Совет Безопасности ООН, а все остальные попытки давления, а не санкции", — сказал Иванов.

Напомним, ряд стран Европы и США ввели санкции против России из-за конфликта в Украине.