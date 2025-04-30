Президент США Дональд Трамп похвастался, что за 100 дней на посту побил все рекорды, установленные предыдущими администрациями США. Среди лозунгов своей избирательной кампании он много внимания уделял теме достижения мира в Украине, обещая договориться "за 24 часа". Однако после первых 100 дней президентства Трампа Белый дом определяет планы на следующие 100 дней и, среди прочего, включает в этот список мирные переговоры.

На самом деле президент США не понимает, как завершить переговоры. Встреча Трампа с президентом Украины Зеленским в Риме спровоцировали всплеск провоенной риторики из Кремля (Шойгу и Патрушев задали тон о будущей войне с Европой). Но, также, они наглядно продемонстрировали одну важную вещь: Белый дом откладывает выход из переговоров из-за того, что просто не понимает, как это сделать.

Начать, наверное, нужно с рейтингов Трампа. Их падение не может не влиять на Белый дом. И баланс поддержки России/Украины явно не нравится электорату. Это не значит, что завтра не произойдет очередного кульбита, но это является весомым сдерживающим фактором.

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Пока переговоры, во многом, вынужден ставить на паузу именно Трамп.

Ведь формула: "если Россия не захочет, мы введем санкции, а если Украина не захочет, мы перестанем давать оружие" зашла в тупик. В Кремле мира не хотят, но до санкций еще далеко. А с Украиной "казус" пяти дней без разведданных повлиял на военное лобби США, которое очень негативно отреагировало на то, что ближайшие партнеры начали думать об отказе от американского оружия. Плюс, не надо забывать, что мы являемся частью более широкого переговорного процесса США - ЕС-Украина. А это прямо "конфликтует" с пророссийской линией части переговорщиков.

Президент США Дональд Трамп явно не хочет (не готов) к резкому развороту против России. Ему (его окружению) явно нравится идея вынесения за скобки вопроса Украины в двустороннем формате. Но пока этот процесс тормозится санкциями, снятие которых без мира упирается в рейтинги.

Когда мы говорим о санкциях, то должны помнить: для Путина на 2025 год важнее не столько снятие санкций, сколько не введение новых. Снятие санкций - это программа максимум. Поэтому главная цель диалога с Трампом сейчас - это сохранение сегодняшнего статус-кво.

С точки зрения логики, Путину было бы выгодно пойти на сделку с Трампом и снять санкции сейчас.

Но он явно болен мифическими увлечениями этим летом - летним наступлением.

Эту идею поддержало его ближайшее окружение (прежде всего - Чемезов, Патрушев, Кириенко, Ковальчуки и Ушаков).

Поэтому, для поддержания диалога с Трампом, думаю, могут быть сделаны определенные дополнительные экономические предложения. Но, похоже, в деятельности Дмитриева, который отвечает за это направление, происходит итальянская забастовка ключевых игроков российской бюрократии. За этим надо отдельно наблюдать, ведь у Дмитриева есть особая опция - персональный разговор с Путиным.

Еще один момент - идея Путина о двусторонних переговорах без предварительных условий. Это - ловушка. Ведь входить в такие переговоры - это выйти из формата Украина-РФ-США-ЕС без каких-либо гарантий и дать возможность США умыть руки. Такие переговоры возможны только после согласования всеми сторонами базовых принципов перемирия. И очень важно, чтобы эту идею не начали продвигать американцы. Это одна из главных угроз для нас сейчас. И информационная кампания на американскую аудиторию должна сосредоточиться, прежде всего, на этом вопросе.

Подытоживая, сейчас складывается впечатление, что продолжение переговоров зависит от того, сможет ли Белый дом найти какие-то нестандартные ходы. И если не сможет (а это имеет очень большую вероятность), как Трамп начнет из них выходить (как по мне, он не может сделать резких движений ни в одну, ни в другую сторону).

Наша главная цель - не поссориться с Вашингтоном и остаться в безопасностном и политическом периметре переговоров США-ЕС. Лакмусовой бумажкой, что этот сценарий - основной, станет отказ Путина от 30-дневного перемирия. Если он согласится на мир (вероятность этого невысока), это будет означать продолжение тактики затягивания переговоров, хотя и будет открывать определенные возможности.

Вадим Денисенко, политолог