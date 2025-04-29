Президент США дал обещание делать все, чтобы нанять на работу наиболее компетентных патриотов, которые помогут Штатам "вступить в Золотой век".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация за первые 100 дней работы побила все рекорды, установленные предыдущими администрациями. Об этом он написал в сети Truth Social.

"Я с гордостью сообщаю, что кадровая служба Президента превысила 80% всех политических назначений в наших крупнейших департаментах, включая Министерство юстиции, Государственный департамент, Министерство обороны, Казначейство, Министерство по делам ветеранов и Министерство торговли", - отметил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что его команда побила "все рекорды, установленные предыдущими администрациями".

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Также президент пообещал, что администрация США продолжит "упорно работать, чтобы нанять наиболее компетентных, трудолюбивых патриотов, которые помогут нам вступить в Золотой век нашей страны".

Трамп 100 дней на посту президента США

Как сообщал ранее УНИАН, в интервью изданию The Atlantic до 100 дней пребывания в должности Трамп ответил, планирует ли баллотироваться на третий срок. Он не исключил такой возможности, однако одновременно признал, что такой шаг разрушит демократические устои. 22-я поправка к конституции США ограничивает срок полномочий президента двумя четырехлетними сроками, но, как сообщает издание, команда Трампа изучает способы обойти эту норму.

Впрочем, рейтинг Трампа среди американцев стремительно падает из-за его политических решений. Журналисты Washington Post отметили, что общий рейтинг одобрения Трампа ниже, чем всего два месяца назад. Согласно результатам опроса, 39% взрослых американцев довольны тем, как Трамп справляется со своей работой. В то же время 55% опрошенных не одобряют его деятельность, а 44% "сильно не одобряют" работу президента США.

Также стало известно, что в Конгрессе США инициировали импичмент Трампа. Соответствующие статьи в Палату представителей подал конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар. "Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", - сообщил Танедар.

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