Президент США выступил перед своими сторонниками на митинге в Мичигане.

Президент США Дональд Трамп среди своих главных достижений назвал жесткую иммиграционную политику. Об этом он сказал во время своего выступления на митинге в Мичигане по случаю 100 дней пребывания в должности.

Глава Белого дома рассказал, как США "неделя за неделей" останавливают нелегальную иммиграцию и "худших из худших" депортируют в тюрьмы в Сальвадоре. Он напомнил, что именно такие обещания давал еще во время предвыборной кампании, а когда стал президентом - сразу подписал указы об ускорении депортаций и реформе иммиграционной системы США.

Во время выступления Трампа на больших экранах показывали видео с депортированными нелегалами. Трамп в очередной раз обвинил предыдущую администрацию США, которая, по его словам, позволила "иммигрантам насиловать и убивать" граждан страны.

Видео дня

"Это ужасное предательство закончилось. Изгнание захватчиков - это не просто предвыборное обещание, это мой торжественный долг как главнокомандующего. Я обязан это сделать, чтобы спасти нашу страну", - заявил президент.

Он добавил, что администрация США при его президентстве установила "рекорд всех времен", уменьшив количество незаконных пересечений границы.

Также Трамп похвастался и своими экономическими достижениями, в частности, что ему удалось снизить цены на яйца.

"Уже в первую неделю моего пребывания в должности меня начали критиковать из-за цен на яйца", - сообщил он и добавил, что стоимость яиц в США на Пасху снизилась на 87%, а также упали цены на бензин, продукты, лекарства.

В своем выступлении Трамп упомянул о введении пошлин США для других стран, в частности для Китая, мол, Китай забрал у США "больше рабочих мест, чем любая страна забрала у другой страны за все времена". При этом он выразил уверенность, что с китайцами удастся заключить "честное соглашение".

"Мы ладим с Китаем. Я думаю, что все получится: они хотят заключить соглашение – и мы заключим честное соглашение", - сказал Трамп.

100 дней президентства Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Трамп похвастался, что за 100 дней побил все рекорды, установленные предыдущими администрациями США. По его совам, кадровая служба превысила 80% всех политических назначений в крупнейших департаментах. Также он пообещал, что его администрация продолжит "упорно работать, чтобы нанять наиболее компетентных, трудолюбивых патриотов, которые помогут нам вступить в Золотой век нашей страны".

Впрочем, рейтинг Трампа среди американцев стремительно падает из-за его политических решений. Журналисты Washington Post отметили, что общий рейтинг одобрения Трампа ниже, чем всего два месяца назад. Согласно результатам опроса, 39% взрослых американцев довольны тем, как Трамп справляется со своей работой. В то же время 55% опрошенных не одобряют его деятельность, а 44% "сильно не одобряют" работу президента США.

Также стало известно, что в Конгрессе США инициировали импичмент Трампа. Соответствующие статьи в Палату представителей подал конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар. "Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", - сообщил Танедар.

Вас также могут заинтересовать новости: