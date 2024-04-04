По словам военных, на современном поле боя вражеские позиции вычисляют с помощью специального оборудования, в частности тепловизоров.

Немецкие снайперы на фоне растущего ожидания конфликта между НАТО и РФ придумали самодельную защиту против обнаружения противником, которая представляет собой специальные зонтики. Как передает BILD, корреспондент издания Себастьян Пренгель побывал на учениях НАТО Steadfast Defender, которые проходят на севере Норвегии, в районе города Алта.

Отмечается, что в них участвовала 23-я бригада горных стрелков бундесвера, которую посетил министр обороны Германии Борис Писториус. Наряду с передовым оружием ему представили зонтик для маскировки снайперов. По словам военных, на современном поле боя вражеские позиции вычисляют с помощью специального оборудования, в частности тепловизоров.

"А, если снайпер укроется за зонтиком, его не найдут. Солдаты пожаловались, что сделали такие зонтики самостоятельно, не надеясь на поставки от Минобороны", - пишет BILD.

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Пренгель называет это "ударом ниже пояса" для Писториуса, который отвечает за надлежащую экипировку бундесвера на фоне возможного конфликта с Россией.

"Новое секретное оружие бундесвера - зонтики против Путина", - иронизирует журналист.

В сухопутных войсках на запрос BILD ответили, что снайперам "всегда свойственна большая специализация и индивидуализация личной амуниции", а дополнение к оборудованию - "выражение мотивации и творчества солдат".

Эксперт с боевым опытом в Украине рассказал BILD, что в Европе есть две специализированные текстильные компании в сфере термокамуфляжа и антитермической обработки текстиля, которые работают и с современными "алгоритмами маскировки". По его словам, сама униформа снайперов должна производиться из такой ткани, чтобы им не нужно было прятаться за зонтиком. Он отмечает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину ускорило развитие разведдронов, которые могут обнаружить противника в обход любого "зонтика".

Технологии маскировки на войне в Украине

Российская компания HiderX создает "костюм-невидимку" для маскировки и защиты оккупационных войск от тепловизоров ЗСУ. По данным Института изучения войны, этот костюм покрыт пока неустановленным химическим составом и полностью базируется на российских технологиях. HiderX утверждает, что вес костюма составляет всего 350 граммов и он может поместиться в кармане. Как предполагается, испытания новинки будут завершены до конца января 2024 года.

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