Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что эстонцы обеспокоены тем, что Путин может сделать дальше.

В Эстонии военную службу должны проходить все мужчины старше 18 лет, а женщины - добровольно.

Как пишет BBC, когда отношения с постсоветской Россией потеплели в 1990-х годах, многие европейские страны отказаоись от призыва на военную службу, но не в Эстонии, где было невозможно, чтобы коллективная боль оккупации и депортации прошла.

А после полномасштабного вторжения Путина в Украину, призыв на военную службу возобновили некоторые европейские страны, но государства, граничащие с РФ, призывают союзников по НАТО непременно следовать этому примеру.

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Например, Норвегия объявила, что увеличивает количество призываемых солдат, а Дания заявила, что намерена расширить призыв на военную службу для женщин и увеличить продолжительность службы. Латвия и Швеция недавно возобновили военную службу, а Литва вернула ее в в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

Как пишет издание, эстонские срочники признают, что военные учения - это тяжело. "Но, в конце концов, это служба своей стране. Лучше быть готовым ко всему, чем улизнуть и попытаться уклониться от этой службы", - сказал один из военнослужащих.

"Мне жаль призывников в Украине. Они борются за свою жизнь", - сказал капитан Микк Хаабма, наблюдающий за процессом учений.

"Наша страна основана на резервах, и эти ребята постоянно заполняют вакансии. Но также они приобретают навыки, необходимые в жизни, особенно укрепляют уверенность в себе. Через несколько недель эти ребята будут готовы для борьбы с врагом", - объяснил ХааБма, имея ввиду Россию.

Издание отметило, что РФ еще никогда не нападала ни на одну страну НАТО. Кремль даже высмеивает предположения, что это возможно. Три страны НАТО – Великобритания, США и Франция – имеют ядерное оружие, как и РФ, поэтому могут возникнуть опасения по поводу риска ядерной эскалации.

Однако, если бы россияне действительно напали, то столкнулись бы с "огромным поражением, считает Хаабма.

"Конечно, у них есть цифры, но, в конце концов, на стратегическом уровне у нас есть НАТО и техническое превосходство", - сказал эктонский капитан.

При этом, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что эстонцы обеспокоены тем, что Путин может сделать дальше.

Для ее страны значение имеет то, что союзники по НАТО сдерживают обещание тратить 2% ВВП на оборону. "В 1938 году было ясно, что приближается война, поэтому расходы на оборону были увеличены на 100%, но было уже слишком поздно. Это то, что мы должны сделать сейчас, чтобы сохранить наш образ жизни, чтобы сохранить мир в Европе", - подчеркнула она.

Возможная война РФ с НАТО

Некоторое время назад упорно циркулировали слухи о том, что РФ может отважиться напасть на одну из стран-членов НАТО. На фоне этого этого многие европейские страны начали наращивать выпуск вооружения и подготовку военных.

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