Испытания должны закончиться уже в этом месяце.

Российская компания HiderX создает "костюм-невидимку" для маскировки и защиты оккупационных войск от тепловизоров украинских защитников.

Как сообщает Институт изучения войны, этот костюм покрыт неустановленным химическим составом и полностью базируется на российских технологиях.

Компания HiderX утверждает, что вес костюма составляет всего 350 граммов и он может поместиться в кармане. Испытания новинки будут завершены до конца января 2024 года.

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Тепловизоры на фронте

Как сообщал УНИАН, на фронте наблюдается очередной этап эволюции дронов. "Птички" с тепловизионными камерами радикально повысили эффективность применения дронов ночью, и особенно в зимний период. Если дроном тепловизор поднять на 500 метров – перемещение людей видно очень четко.

Украинцы также активно используют защиту от тепловизоров. Доктор технических наук по специальности Вооружение и военная техника, профессор Константин Боряк и соавтор и производитель Максим Боряк, рассказали как работает создан для украинских защитников "плащ-невидимка". Если посмотреть в тепловизор на человека, одетого в этот плащ, то Вы самого человека не увидите, будет видна только местность, которая присуща тому месту, за которым наблюдают

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