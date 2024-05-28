Бомба Qaem-5 не устанавливается на российские истребители из-за специфической системы наведения.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ноябре 2023 года сообщал о поставках из Ирана в Россию корректируемых авиабомб Qaem-5, совместимых с российскими истребителями Су-25, дальность полета которых - до 40 километров.

На самом деле, бомбы Qaem-5 поставлялись в Россию с 2020 года, заявил изданию Фокус директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Это не начало поставок, а скорее сопутствующее вооружение для дрона Mohajer-6. Беспилотник легко сбивается и говорить об особой изменении фронтовой ситуации нет смысла. Кооперация Тегерана и Москвы продолжается, что подтверждает тенденцию взаимодействия стран по БПЛА", - объяснил аналитик.

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Планирующая бомба Qaem-5 была принята в Иране на вооружение в 2019 году.

"Снаряд наводится на цель благодаря картинке с камеры БПЛА, которую получает оператор. Технологию нельзя назвать надежной: в случае потери связи с дроном картинка обрывается. Беспилотник Mohajer-6 довольно крупный, его быстро засекут и собьют мобильные группы ПВО. По этой же причине ВСУ стали меньше применять на фронте турецкие Bayraktar TB2", - отметил Згурец.

Важно, что бомба Qaem-5 не устанавливается на российские истребители из-за специфической системы наведения. Скорость самолета гораздо выше Mohajer-6 и управлять ей станет намного сложнее.

Qaem-5 для России

Иранские власти впервые поставил России новейшие авиабомбы для ударов по Украине. Об этом сообил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, изучив видеозапись из Курской области, где разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6. По данным аналитика, именно этот дрон нес новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. Примечательно, что в самом Иране их взяли на вооружение всего пять лет назад.

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