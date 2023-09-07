Алексей Гетьман отметил, что такие боеприпасы прожигают броню танка.

Снаряды с обеденным ураном пробивают любую броню и обеспечивают гарантированное уничтожение техники. Подобные боеприпасы не несут радиационной угрозы.

"Снаряды с обедненным ураном – это бронебойные снаряды. Они могут пробить любую броню любого российского танка. В середине есть стержень из тяжелого металла – обедненного урана, который при попадании в цель благодаря своей кинетической энергии он также бьет в броню и благодаря определенной реакции прожигает броню. Защиты от него нет", - отметил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

По его словам, это гарантированное поражение техники, если он не прошел касательно

Видео дня

"Подобные снаряды, но с вольфрамом, использовались ранее. Вольфрам – это тоже тяжелый металл. Главное, чтобы внутри снаряда был стержень из тяжелого металла. Вольфрам в сравнении с обедненным ураном дороже. Такие снаряды пытались использовать и во времена Второй мировой. Эта технология не новая. Обедненный уран намного дешевле, чем вольфрам, а его радиоактивный фон очень низкий, поэтому не несет угрозы для здоровья", - объяснил эксперт.

При этом он указал, что обедненный уран в мире широко используется даже в гражданской инфраструктуре.

Снаряды с обедненным ураном для Украины - последние новости

6 сентября Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 175 миллионов долларов.

В пакет вошли снаряды для ракетных систем HIMARS, оборудование для поддержки систем ПВО Украины, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные снаряды, противотанковые комплексы Javelin, TOW и AT-4, более 3 миллионов патронов, 120-мм снаряды с обедненным ураном для танков Abrams и прочее.

Вас также могут заинтересовать новости: