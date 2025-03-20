Распространенная Центром противодействия коррупции информация о якобы 51 млрд грн дебиторской задолженности по оружейным контрактам, "слитыми Минобороны в унитаз", является манипулятивной и направлена на хайп. Об этом в Facebook написал политический эксперт Тарас Загородний.

Виталий Шабунин из ЦПК возложил ответственность за 51 млрд грн дебиторской задолженности на действующего министра обороны Рустема Умерова, указав, что задолженность вдвое больше той, что была при каденции его предшественника Алексея Резникова. Хотя в ответе Минобороны, который цитирует Шабунин, указано, что речь идет о контрактах, заключенных после 24 февраля 2022 года. "А это значит, что ответственность лежит не только на действующем министре, а на всех, кто работал в этот период", - обратил внимание Загородний.

Он также пояснил, что дебиторская задолженность (то есть оплаченный, но еще не поставленный товар) обычно возникает из-за объективных причин: задержки поставок комплектующих, изменения технических требований, осложненной войной логистики, обстрелов производственных мощностей. "Это не мошенничество и не коррупция - это реальность работы военной промышленности во время войны", - пишет эксперт.

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Кроме того, средства предоплаты не "исчезают", а направляются исключительно на выполнение контракта. То есть исполнитель может использовать их на производство, закупку комплектующих, оплату логистики и тому подобное. В противном случае к нему применяются штрафы или другие финансовые санкции.

"Это не "свободные средства" производителя, а целевые расходы, по которым ведется контроль. Более того, они остаются в системе государственных финансов. Поэтому заявления о "сливании в унитаз" - это чистая манипуляция", - отметил Загородний.

Он также напомнил, что законопроект №12258, который сейчас обсуждается, предлагает отменить штрафы только для новых контрактов, но все санкции в отношении уже заключенных договоров остаются в силе.

По его мнению, манипуляции и полуправда подрывают доверие к оборонным процессам, что особенно опасно, когда от своевременных поставок качественного оружия и эффективного использования государственных средств зависит существование государства.

"Вместо того, чтобы работать над поддержкой украинских производителей, часть "антикоррупционеров" превратила свою деятельность в конвейер скандалов... Если эти люди действительно хотят навести порядок, то стоит работать с доказательствами и реальными проблемами, а не тиражировать панические заголовки. Потому что война - это не время для хайпа", - написал Загородний.