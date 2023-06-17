Этот шаг Кремля вряд ли предвещает какую-либо эскалацию со стороны России.

Передача российского тактического ядерного оружия Беларуси является частью долговременных усилий Москвы по укреплению фактического военного контроля над Минском.

Как высказались в Институте изучения войны, этот шаг Кремля вряд ли предвещает какую-либо эскалацию со стороны России.

В свою очередь мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн" пока не фиксировало перемещение ТЯО в Беларусь. Отмечается, что в своем заявлении о размещении ядерного оружия в Беларуси Путин не уточнил тип боеприпасов.

Исследователи предполагают, что либо у Лукашенко отсутствует полная информация о контроле над процессом размещения ТЯО, либо это согласованная дезинформационная кампания, к примеру, для создания политического давления в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе и идущего контрнаступления ВСУ.

Ранее же РФ анонсировалась передача боеприпасов для применения штурмовиками Су-25 и ОТРК "Искандер". Вероятным же способом доставки назывался ЖД-транспорт.

ТЯО в Беларуси - главное

Накануне Путин заявил, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок в Беларусь в соответствии с ранее объявленными планами.

Путин также добавил, что к концу 2023 года российские силы разместят все запланированные поставки тактических ядерных боеголовок в Беларусь.

О передаче Беларуси одного потенциального носителя ядерного оружия ОТРК "Искандер" Путин отчитался еще в марте 2023 года. Тогда он утверждал, что 1 июля закончится строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси.

"Искандеры" были предметом торгов во время переговоров Лукашенко и Путина. Российский президент давит на своего друга-диктатора, чтобы тот тоже вмешался своей армией в российско-украинскую войну.

Слухи о якобы передачи Беларуси российского ядерного оружия "развязали руки" Лукашенко - и он стал уже открыто угрожать ядерной эскалацией неустановленному потенциальному "агрессору".

В своих выступлениях беларусский диктатор неоднократно давал знать, что России в перечне "потенциальных агрессоров" нет, в то же время делал неоднозначные выпады в сторону стран Балтии, Польши и Украины.

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