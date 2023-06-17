За последние месяцы как Путин, так и Лукашенко сделали ряд противоречивых заявлений о перемещении ТЯО в Беларусь.

По состоянию на 23:20 16.06.23 наблюдатели не располагают никакой подтверждающей информацией о начале реального перемещения ТЯО в Беларусь.

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", за последние месяцы как Путин, так и Лукашенко сделали ряд противоречивых заявлений о перемещении ТЯО в Беларусь. Высказывания Путина и Лукашенко о размещении ТЯО сами себе противоречат и могут говорить об отсутствии у Лукашенко всей информации и контроля над процессом размещения ТЯО в Беларуси и согласованной между Путиным и Лукашенко кампании по дезинформации, с целью, к примеру, создания политического давления в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе и идущего украинского контрнаступления.

"Также хотим подчеркнуть, что в заявлении Путин не уточнил тип, по его словам, перемещенных в Беларусь боеприпасов. Ранее же анонсировалась передача боеприпасов для применения штурмовиками Су-25 и ОТРК "Искандер". Вероятным же способом доставки назывался ЖД-транспорт. Повторим, на текущий момент нашей мониторинговой группой не зафиксировано перемещение/прибытие ТЯО из РФ в Беларусь", - сказано в сообщении.

Слова Путина о передаче ядерного оружия Беларуси

16 июня, выступая на ПМЭФ, Путин заявил, что Россия переместила в Беларусь часть ядерных боеприпасов: "Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть. Но до конца лета, до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью".

Лидер Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как выпрашивал у российского президента ядерное оружие, в частности, один ОТРК "Искандер" (потенциальный носитель), о котором Путин объявил 25 марта.

13 июня в Соединенных Штатах говорили, что еще не видят признаков размещения ядерного оружия в Беларуси.