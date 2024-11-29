В этом году между правительствами нашей страны и Южной Кореи было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов.

Украина получила бюджетную помощь от Республики Корея в размере 100 млн долларов.

О помощи украинскому государству сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram. По его словам, это первая бюджетная помощь от корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы.

"В этом году между нашими правительствами было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов", - отметил премьер-министр.

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Чиновник выразил благодарность корейским властям:

"Благодарен Республике Корея за поддержку Украины в условиях полномасштабной войны".

Война в Украине - роль Южной Кореи

27 ноября сообщалось, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправилась в Южную Корею. Целью визита было обсуждение войны в Украине и возможной поставки военной помощи Киеву.

Последние социальные опросы показывали, что жители Южной Кореи выступают против прямых поставок оружия в Украину, несмотря на отправку северокорейских войск в Россию.

28 ноября стало известно, что Сеул отказался продавать оружие Украине из-за ограничений своего экспортного законодательства, которое запрещает поставки оружия в зоны активных боевых действий.

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