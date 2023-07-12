Японский премьер также заявил, что безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона неотделимы друг от друга.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов в рамках своей помощи для борьбы с военной агрессии России.

Об этом Кисида заявил 12 июля в своем выступлении на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва), пишет Nippon. Он отметил, что международное сообщество находится на историческом поворотном этапе.

Ссылаясь на соглашение стран "Большой семерки" на саммите под председательством Японии в мае о решительном противодействии любым односторонним попыткам изменить статус-кво силой, Кисида пообещал, что Япония будет и дальше развивать сотрудничество с другими странами для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на нормах права.

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Японский лидер также заявил, что безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона неотделимы друг от друга. Он заявил о своей решимости работать над укреплением связей между НАТО и ее четырьмя партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Помощь Украине от Японии

В марте Фумио Кисида посетил Украину и сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Япония предоставит 30 миллионов долларов помощи в виде нелетального оборонительного оборудования через трастовый фонд НАТО. Эта структура будет использоваться для обеспечения системы обнаружения дронов.

Перед этим, в конце февраля, Кисида объявил о том, что Украине будет выделен новый пакет финансовой помощи, который составит более 5 миллиардов долларов.

В мае этого года стало известно, что Япония передала Украине 100 автомобилей и 30 тысяч пищевых пайков для нужд ВСУ. Посол Украины в Токио отметил, что впервые в послевоенной истории Японии силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Ранее Токио направил 500 миллионов долларов в фонд поддержки Украины, а также возьмет на лечение украинских солдат.

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