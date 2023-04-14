Япония предоставляет Украине грант в 400 миллионов долларов в рамках программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру.
Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, сегодня, 14 апреля, грантовое соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и старший заместитель генерального директора JICA Хидея Кобаяси.
Отмечается, что средства будут выделяться на улучшение и поддержку:
- оборудования для гуманитарного разминирования;
- транспортное обслуживание;
- энергетическое обслуживание;
- управление отходами разрушений;
- водоснабжение;
- медицинское оборудование;
- оборудование для предоставления образовательных услуг;
- аграрного сектора;
- сектора общественного вещания;
- сектора коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.
Кроме того, правительство Японии выделит 70 млн долларов грантовой поддержки для восстановления Украины через механизм программы развития ООН.
"В целом, с начала года была достигнута договоренность между Украиной и Японией о выделении более 600 млн долл. на восстановление Украины", - добавили в ведомстве.
Помощь Украине от Японии
Как сообщал УНИАН, 1 февраля правительство Японии выделило 170 млн долларов на восстановление Украины. Средства планировали направить на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности восстановление критической инфраструктуры.
30 марта стало известно, что в рамках этой же программы Япония выделяет 400 миллионов долларов.
Кроме того, в течение 2023 года Япония предоставит Украине 3,5 млрд долл. прямой бюджетной поддержки. Эти средства позволят профинансировать социальные и гуманитарные расходы.