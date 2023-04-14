Украина и Япония подписали грантовое соглашение о выделении Украине $400 млн / фото facebook.com/MinInfra.UA

Япония предоставляет Украине грант в 400 миллионов долларов в рамках программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры, сегодня, 14 апреля, грантовое соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и старший заместитель генерального директора JICA Хидея Кобаяси.

Отмечается, что средства будут выделяться на улучшение и поддержку:

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  • оборудования для гуманитарного разминирования;
  • транспортное обслуживание;
  • энергетическое обслуживание;
  • управление отходами разрушений;
  • водоснабжение;
  • медицинское оборудование;
  • оборудование для предоставления образовательных услуг;
  • аграрного сектора;
  • сектора общественного вещания;
  • сектора коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.

Кроме того, правительство Японии выделит 70 млн долларов грантовой поддержки для восстановления Украины через механизм программы развития ООН.

"В целом, с начала года была достигнута договоренность между Украиной и Японией о выделении более 600 млн долл. на восстановление Украины", - добавили в ведомстве.

Помощь Украине от Японии

Как сообщал УНИАН, 1 февраля правительство Японии выделило 170 млн долларов на восстановление Украины. Средства планировали направить на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности восстановление критической инфраструктуры.

30 марта стало известно, что в рамках этой же программы Япония выделяет 400 миллионов долларов.

Кроме того, в течение 2023 года Япония предоставит Украине 3,5 млрд долл. прямой бюджетной поддержки. Эти средства позволят профинансировать социальные и гуманитарные расходы.

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