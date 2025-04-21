Он считает, что в этом случае речь шла бы о "плутониевом пути".

Теоретически Украина способна за несколько лет создать ядерное оружие, если будет иметь политическую волю, ресурсы и доступ к специалистам.

Об этом в интервью российской службе Радио Свобода рассказал руководитель проекта "Ядерное вооружение России" Павел Подвиг. Если абстрагироваться от политических ограничений и смотреть только на технические возможности, страна могла бы выбрать так называемый плутониевый путь - создание радиохимического производства и получение плутония из отработанного ядерного топлива.

По словам эксперта, международные ограничения в основном касаются ядерных материалов, а не самих технологий. Поэтому компоненты, такие как детонаторы или нейтронные отражатели, Украина теоретически могла бы изготовить без существенных внешних препятствий:

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"Если нет никаких политических ограничений, если Украину никто не будет бомбить, то ударными темпами все можно сделать года за четыре".

Несмотря на то, что в советские времена Украина была элементом ядерной инфраструктуры СССР, Подвиг не соглашается с мнением, что это значительно облегчит ее путь к созданию собственного ядерного оружия. Так, межконтинентальная ракета "Воевода" была разработана в конструкторском бюро "Южное", но Украина тогда отвечала только за средства доставки - ракеты, а производство ядерных материалов полностью сосредотачивалось на территории современной России.

Впрочем, эксперт предполагает, что в Украине могли остаться высококлассные специалисты, которые работали в ядерной сфере еще в советские времена - в том числе на предприятиях в России.

Ядерное оружие

Напомним, Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум в 1994 году. В обмен на это она получила гарантии безопасности от США, Великобритании и России.

Однако после агрессии РФ в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022-м тема ядерного сдерживания снова стала актуальной в украинском обществе.

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