Отмечается, что вопрос обеспечения украинских войск ATACMS с увеличенной дальностью поражения никогда не снимался с рассмотрения.

Администрация Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность предоставления Украине ракет ATACMS большей дальности. Такое заявление сделал во время телефонного брифинга координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Мы уже предоставляли Украине версию ракет ATACMS, известную как APAM (ракеты для поражения пехоты и материальной части – ред.), и они применяли их с пользой", – цитирует его слова "Укринформ".

Кирби подчеркнул, что вопрос оснащения Сил обороны Украины ракетами ATACMS с увеличенной дальностью поражения никогда не снимался с рассмотрения.

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"Это до сих пор является неотъемлемой частью дискуссий, которые мы ведем с украинской стороной. Украина действительно имеет такие возможности, к тому же другие страны обеспечили ее подобными средствами дальнего поражения. Поэтому мы все еще ведем обсуждение с украинцами относительно версии ATACMS большей дальности", – сказал координатор Совета нацбезопасности США.

ATACMS для Украины

Несколько дней назад NBC News сообщило, что администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности. Источники медиа рассказали, что сейчас США склоняются к отправке новой версии ракеты ATACMS большей дальности, которая позволит Украине нанести удар дальше контролируемого Россией Крымского полуострова.

В то же время в американском Минобороны сказали, что запасы этих ракет ограничены. И передача их Украине без денег для пополнения собственных складов вряд ли произойдет.

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