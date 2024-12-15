В Великобритании немало внимания уделяют развитию лазерного вооружения.

В Великобритании тестируют лазерное оружие для бронемашин Wolfhound, которые есть на вооружении у украинских военных. На днях было официально сообщено, что военные 16-го Королевского артиллерийского полка впервые применяли высокоэнергетическое лазерное оружие против беспилотных летательных аппаратов.

Это произошло на полигоне Реднор, пишет украинский портал Defense Express. Отмечается, что тогда британские военнослужащие успешно нацеливались и поражали неназванные беспилотники.

"В сообщении министерства обороны Великобритании отмечается, что речь идет о разработке, которая создавалась в сотрудничестве ряда структур и компаний, а именно Департаментом оборонного оборудования и поддержки минобороны (DE&S), а также Лабораторией оборонной науки и технологий (Dstl) и консорциумом во главе с Raytheon UK, это оружие создается в рамках контракта на 21,4 млн долларов", – говорится в материале.

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Упоминаются и слова руководителя испытаний Мэтью Андерсона, который отметил, что во время каждого случая применения лазера фиксировалось сбивание БПЛА.

Издание Defense News писало, что всего за время испытаний были уничтожены десятки квадрокоптеров в пределах 5-километрового полигона. Обычно там испытывают 40-мм пушки и другое оружие.

"В целом в Великобритании немало внимания уделяют развитию лазерного вооружения, а тем более в контексте борьбы именно с беспилотными летательными аппаратами. И прежде всего здесь стоит вспомнить за проект DragonFire, учитывая тот факт, что ранее британцы выразили готовность передать прототип этой системы Украине для боевых испытаний", – резюмирует Defense Express.

Новости из мира оружия: это стоит знать

Китай испытал первый "гиперзвуковой самолет". До серийного производства пока далеко, ведь пока речь идет о тестировании технического прототипа. Во время летных испытаний самолет смог достичь гиперзвуковой скорости (5 Махов и выше).

Ранее сообщалось, что в США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. Пуск состоялся со стартовой площадки на мысе Канаверал 12 декабря. Была задействована батарея LHRW, в состав которой входил мобильный пункт управления и пусковая установка Transporter Erector. До этого момента главной проблемой во время испытаний Dark Eagle была пусковая установка, а не сама ракета.

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