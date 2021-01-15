Испытания американские военные проведут в связи с тем, что при эксплуатации ракеты AGM-179A JAGM был выявлен ряд сложностей.

США испытают в Арктике высокоточную ракету AGM-179A Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) класса «воздух-земля», которую, вероятно, использовали для убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом говорится в отчете за 2020 год Управления по тестированию и оценке Пентагона, сообщает The Drive.

Американское издание пишет, что в опубликованном 14 января документе отмечается «необходимость проведения испытаний в экстремальных холодных погодных условиях для оценки способности оружия действовать в становящемся стратегически важном арктическом регионе».

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Там же сообщается, что при эксплуатации AGM-179A JAGM выявлен ряд сложностей с данной ракетой, в частности ранняя детонация боеголовки и проблема интеграции оружия с ударным вертолетом.

Убийство Сулеймани: что известно

Глава спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января 2020 года. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев.

Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями.

8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

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Автор: Денис Прядко