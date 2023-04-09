По данным на январь, россияне произвели лишь 11 таких станций.

Украинские военные ударили по позициям российских захватчиков, "законсервировав" редкую радиолокационную станцию "Репейник", которая обнаруживала украинские беспилотники.

Видео успешного удара опубликовала 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского. Разведчики обнаружили РЛС и предоставили координаты соседям из 45-й отдельной артиллерийской бригады.

"Точный выстрел М777 - и цель уничтожена!" - говорится в сообщении. Судя по кадрам, выстрел был действительно только один - позиции российских захватчиков "взлетели в воздух" вместе с техникой.

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РЛС "Репейник" - что известно

РЛС "Репейник" - современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении у российских оккупантов с 2022 года. По данным на январь, россияне произвели лишь 11 таких станций. Мощность радиолокатора "Репейник" составляет 2 Вт. РЛС способна обнаруживать беспилотники DJI Mavic 2 в радиусе двух километров.

Более крупные летательные аппараты типа DJI Matrice она обнаруживает в радиусе трех километров. Для определения местоположения летательных аппаратов используется классическая радиолокация. Проще говоря, радиолокатор улавливает отраженные от воздушных объектов сигналы, после чего передает данные оператору.

Слабой стороной "Репейника" является радиоизлучение, по которому его можно обнаружить. Для подавления обнаруженных дронов РЛС использует средства РЭБ.

Потери РФ в Украине - последние данные

По подсчетам ORYX, с начала полномасштабной войны было уничтожено более 10 тысяч единиц вражеской техники, более 2 тысяч единиц ВСУ удалось "затрофеить".

Накануне воины 45-й отдельной артиллеристской бригады Вооруженных сил опубликовали видео, как они взорвали вражескую БМП и полевой склад боеприпасов.

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