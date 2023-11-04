Речь идет о 8 пушках предоставленных правительством Швеции.

Украинские военные начали применять на фронте самоходную артиллерийскую установку Archer, которую передала Швеция.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что он может официально объявить о получении и применении Archer ВСУ.

"Сочетая скорость, точность и мобильность, Archer внесут свой вклад в то, чтобы Украина вернула утраченные территории и снова обрела свободу. Добро пожаловать в семью", - заявил Йонсон.

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Как пишет агентство SVT, восемь единиц доставлены в Украину согласно решению правительства Швеции в январе.

"Это, конечно, важно для украинцев, потому что система Archer имеет хорошую мобильность и хорошую точность", - добавил Йонсон изданию.

САУ Archer - что известно

Эта самоходная артиллерийская установка 155-мм калибра изготавливается компанией Bofors, которая входит в британский концерн BAE Systems.

Archer базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. она способна выстрелить полный боекомплект из 21 снаряда за три минуты. На приведение в боевое положение САУ нужно всего 30 секунд и столько же - чтобы быть готовой к выходу с позиций. Эта пушка может достигать целей на расстоянии от 30 до 60 км в зависимости от боеприпаса.

Военная помощь Украины - последние новости

Недавно Германия передала Украине новую партию военной помощи. Силы обороны получили новые бронемашины, грузовики и зимнюю форму.

Австралия отправила в Украину новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов австралийских долларов ($12,8 миллионов), в который вошли оборудование для разминирования и для борьбы с дронами.

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