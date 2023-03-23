Шведский парламент Риксдаг разрешил правительству страны передать Украине новый пакет военной помощи, в который войдут знаменитые самоходки Archer. Об этом сообщает пресс-служба Риксдага.
Новый пакет помощи общей стоимостью около 630 млн долларов потребовал внесения поправок в уже утвержденный бюджет Швеции на текущий год.
"Правительству нужно дать право принимать решение о передаче военной техники Украине и о продаже артиллерийских орудий Великобритании. В этом смысл предложения правительства, на которое Риксдаг согласился", – говорится в сообщении.
В рамках этого пакета Украина получит танки, самоходные артиллерийские установки Archer, зенитно-ракетные комплексы MIM-23 Hawk и боеприпасы.
Также шведский парламент разрешил правительству продать Великобритании 14 артиллерийских оружий типа Archer – "поскольку ранее страна передала такие артиллерийские орудия Украине".
Шведская помощь Украине
Данный пакет военной помощи от Швеции является не первым, но самым "мощным" с начала войны. Ранее Швеция уже поставляла Украине системы противовоздушной обороны и зимнюю амуницию для солдат.
Также шведы передали Украине партию специальных катеров, которые можно использовать в качестве понтонных переправ на реках. Это очень нужное оборудование с учетом множества уничтоженных стационарных мостов.
В то же время Швеция категорически отказалась поставлять Украине свои истребители Gripen. Власти страны говорят, что им самим эти самолеты жизненно необходимы.