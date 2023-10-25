В состав пакета входит оборудование для разминирования и системы для борьбы с дронами.

Австралия отправила в Украину новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов австралийских долларов ($12,8 миллионов), в который вошли оборудование для разминирования и для борьбы с дронами. Об этом сообщает The West Australian.

"Австралия по-прежнему твердо поддерживает Украину в защите от незаконного и аморального вторжения России… Этот вклад предоставит Украине одни из лучших возможностей в мире, одновременно инвестируя в суверенную оборонную промышленность и технологический сектор Австралии", - заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Отмечается, что в состав пакета вошли оборудование для разминирования, портативные рентгеновские аппараты, 3D-принтер по металлу и системы противодействия дронам - все оборудование разработанно австралийскими компаниями DroneShield, Micro-X, Minelab и SPEE3D.

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Как отметил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, 3D-принтеры по металлу можно использовать для печати запасных частей при разминировании, а портативное рентгеновское оборудование окажет "жизненно важную помощь украинскому персоналу на поле боя".

Кроме того, сообщается, что Австралия направила самолет E-7A Wedgetail Королевских ВВС в Германию для поддержки усилий по защите ворот международной гуманитарной и военной помощи Украине.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошли установки GEPARD и дроны.

Кроме того, в ближайшие месяцы Дания и Чехия поставят ВСУ большой пакет помощи, в который войдут 50 боевых машин пехоты и танков, средства РЭБ и другие виды вооружений.

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