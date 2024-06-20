Россия производит много РЭБов, но большинство из них неэффективны и не защищают от дронов, отмечает издание.

Силы обороны во вторник, 18 июня, уничтожили или повредили более сотни российских машин, потеряв при этом лишь 30 своих. Такие потери вражеской армии связаны с тем, что РФ не может защищаться от украинских беспилотников из-за плохих систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Forbes.

"Это было почти рекордно большое количество ежедневных потерь для россиян, а также рекордно большой разрыв между российскими и украинскими потерями за один день. Более 70 из примерно 100 ударов по российской технике были нанесены беспилотниками стоимостью не более 500 долларов. Такие дроны украинцы получают ежемесячно в размере около 100 тысяч штук", - говорится в материале.

Кроме того, издание отметило, что несмотря на то, что Россия производит широкий спектр средств радиопомех для защиты от беспилотников, многие из них не являются эффективными и просто не работают.

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Так, один российский блогер рассказал, что глушитель для дронов стоимостью 2400 долларов, который продает один популярный российский канал в соцсетях, просто "никудышный" и не стоит своих денег. Он жалуется, что такие расхваленные средства против беспилотников, которые на самом деле неэффективны и никак не помогают, вселяют напрасные надежды российским военным, что приводит их к гибели.

"Даже страшно представить, сколько людей погибло, ошибочно надеясь на эти средства", - написал блогер.

Он также назвал "большой список технических ошибок" и раскритиковал "вес и размер глушителя и ручку для переноски, которая постоянно ломается".

"Среди этих технических ошибок - неправильно подобранные и неправильно настроенные антенны. В правильно построенной системе помех антенны имеют правильную форму и размер и направлены в правильном направлении для трансляции радиошума, который, по концепции, должен превышать собственные радиосвязи дронов на большой территории. Но в российских системах антенны направлены вверх, что дает возможность украинским дронам найти уязвимое место и нанести удар", - цитирует издание слова российского блогера.

Кроме того, он добавил, что этот глушитель быстро нагревается, ведь нет вентиляционных отверстий, через которые вентилятор мог бы втягивать холодный воздух и выпускать горячий. Высокая температура приводит к тому, что компоненты системы портятся и она начинает хуже выполнять свою главную функцию.

"Россияне, которые продают неработающие глушители, убивают наших солдат за наши деньги. А украинские операторы беспилотников летают над этим "чудом" и просто смеются", - написал блогер РФ.

Уничтожение техники РФ - последние новости

Как ранее писал УНИАН, ВСУ впервые сбили российский "Ланцет" FPV-дроном. Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал, что это является больше исключением, чем закономерностью, ведь в таких случаях важно мастерство и удача оператора.

Кроме того, недавно украинские военные также впервые затрофеили вражеский танк-"черепаху" вблизи Клищеевки Донецкой области, а весь экипаж взяли в плен.

"Украинские беспилотники обнаружили вражеский танк, который двигался по полям в районе села Клищеевка и начали за ним охотиться. В ходе охоты было осуществлено несколько сбросов. Экипаж был дезориентирован. Танк начал двигаться туда, где нам было нужно. Артиллерия также гоняла этот танк по полю", - сказал руководитель службы связей с общественностью 22-й ОМБР Виталий Соколенко.

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