Также в ВМС сообщили, что Россия нашла способ перезаряжать свои подводные лодки в Черном море.

Российские оккупанты используют в войне против Украины меньшее количество крылатых ракет "Калибр" из Черного моря, чем РФ производит, и этому есть несколько причин.

"Во-первых, для этого нужно выйти в море. Во-вторых, это стандартная ракета, не только для Черноморского флота. У них всего 4 флота и еще Каспийская флотилия. Производство у них на большое количество пользователей налажено. Кроме того, применение в Черном море было затруднено в первую очередь из-за того, что заряжать их было трудно. Поскольку вся соответствующая база оставалась в Крыму. Впрочем, мы уже видим, что по меньшей мере перезаряжать подводные лодки в Черном море они смогли в Новороссийске, скорее всего. Что касается надводных кораблей, эта информация еще не подтверждена на 100%. Впрочем, такое также может быть", - объяснил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он также отметил, что основной проблемой для применения "Калибров" из Черного моря является безопасность кораблей оккупантов. Впрочем, по его словам, сейчас россияне нашли выход из этой ситуации.

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"Они выбрали такую тактику, они выбрались в Азов. Несмотря на то, что там не так много маршрутов, маневрировать там значительно сложнее, чем в Черном море. Однако, есть в этом для них и свои плюсы. Благодаря тому, что количество маршрутов небольшое - они прячутся между гражданских судов. Это тоже факт", - добавил Плетенчук.

Российские удары по Харькову - последние новости

Россия продолжает наносить террористические удары по Украине. 23 июня российские оккупанты нанесли очередной удар КАБами по жилому сектору в Харькове, есть информация о погибших. Кроме того, в половине города начались проблемы с энергоснабжением, также остановился наземный электротранспорт и метро.

Днем ранее Харьков также оказался под вражеским обстрелом. По словам главы ОГА Олега Синегубова, в результате ударов РФ пострадали 54 человека, еще трое - погибли.

"Здесь есть центральный вокзал, очень насыщенный людьми. Очень живой перекресток. Здесь мы можем наблюдать изуродованные автомобили, которые просто остановились на "красном" сигнале светофора. Поэтому это только очередной террор против мирного населения Харькова. Эпицентр удара - пятиэтажка, прямое попадание", - отметил чиновник.

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