Российские бомбы демонстрируют очень низку точность, но это уже не столь важно при такой мощности.

Российская пропаганда сообщила о новом эпизоде примения сверхтяжелой бомбы ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции. На опубликованных кадрах видно, что у бомбы явно наблюдаются проблемы с точностью, пишет военный эксперт Александр Коваленко.

"Врагом опубликовано третье видео с применением трёхтонной бомбы ФАБ-3000 М54. Как и в предыдущих видео отчётливо видно, что КАБ имеет низкую точность и не попадает в цель, но из-за высокой мощности этот недостаток нивелируется разрушительным эффектом от взрывной волны", – отмечает он.

Аналитик акцентирует, что применение 3-тонных бомб со стороны оккупантов становится системным и регулярным. По его мнению, это несёт прямую угрозу оборонительным укреплениями Украины.

Коваленко возмущается, что на этом фоне Запад "продолжает тормозить" с ослаблением своих ограничений на удары по военным объектам в России и с поставкой необходимых инструментов для этого – ПВО, самолетов и ракет более дальнего радиуса действия.

Российский бомбовый террор Украины

Как писал УНИАН, в субботу российские оккупанты сбросили на Харьков планирующую авиабомбу – КАБ. Она попала в жилой дом в центральной части города. В результате удара погибли три человека, более 50 получили ранения.

Также мы рассказывали, что оккупанты начали использовать КАБы по Торецку Донецкой области. Только на Торецком направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили 15 штурмов врага.

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