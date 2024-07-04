Надо заставить РФ передислоцировать военные самолеты как можно дальше от границ Украины, чтобы РФ не могла запускать управляемые авиационные бомбы, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нет никакого эффекта от армейских тактических ракетных систем ATACMS без разрешения бить ими по аэродромам Российской Федерации.

Об этом глава государства сказал в интервью для Bloomberg. "Если нет изменения, то нет смысла использовать ATACMS. Нет в этом смысла", - сказал Зеленский. Глава государства напомнил, что у россиян есть базы и военные аэродромы, с которых взлетают в небо самолеты и запускают по Украине тысячи управляемых авиабомб.

"Если мы не сделаем так, чтобы эти самолеты там не стояли, если мы не заставим Россию убрать их глубже в Российскую Федерацию, а с той отставни они уже не смогут запускать эти бомбы, они смогут бить только ракетами... Ракеты - это тоже зло, но их гораздо меньше, чем этих бомб. То есть, если мы их не заставим, они просто будут над нами издеваться и разрушат все живое, что у нас есть", - подчеркнул Зеленский.

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В этой связи, президент объяснил, как можно россиян заставить передислоцировать как можно дальше военные самолеты от границ Украины. "Поставить соответствующее оружие, которое будет бить по их военным аэродромам. Если Соединенные Штаты не дадут возможность это сделать, использовать это оружие, то нет никакого эффекта от этого оружия", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, в апреле министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что только одни армейские тактические ракетные системы ATACMS не являются "магическим средством" для осуществления эффективной дальнобойной кампании. По его словам, интеграция возможностей ATACMS на ряду с такими ракетами, как Storm Shadow, и различными дополнительными средствами, которые поступают от других стран, по-настоящему предоставят украинцам возможность осуществлять дальнобойные огневые кампании.

В июне Зеленский отметил, что разрешение США бить по территории РФ из артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности Himars является недостаточным для поражения всех видов российского оружия, из которого наносятся удары по гражданскому населению в Украине. В частности, Украина не имеет возможности и разрешения наносить удары по российским аэродромам, откуда взлетают самолеты для расстрела Украины различными ракетами и бомбами.

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