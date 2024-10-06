По комплексу ударили FPV-дроном за несколько сотен долларов.

Воины спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины "Крылья" обнаружили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Оса".

"Стоимость вражеского автоматизированного ЗРК - 10 миллионов долларов. Стоимость FPV-дрона, которым разведчики сожгли "Осу", - несколько сотен долларов. Уроки интересной математики будут продолжаться!" - отметили в управлении, опубликовав видео успешного удара по вражеской технике.

ГУР уничтожило ЗРК "Оса" - видео

ЗРК "Оса" - что известно

"Оса" (по классификации НАТО: SA-8 Gecko) - это советский автоматизированный зенитный ракетный комплекс, который предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий.

Комплекс оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация "Оса-АК" имеет 6 ракет 9М33М2, а "Оса-АКМ" - 6 ракет 9М33М3. На конец 2007 года являлся наиболее многочисленным в России комплексом войсковой ПВО.

Потери России в Украине - актуальные новости

Напомним, как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны предварительно составляют около 660 тысяч 470 человек личного состава. Активно украиснкие бойцы уничтожают и российскую технику на поле боя.

Как подсчитали аналитики из Королевского института объединенных служб, занимающегося военными исследованиями, при нынешнем уровне потерь и темпе производстве в РФ, скорее всего, россияне исчерпают свои запасы бронированных боевых машин к 2026 году.

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