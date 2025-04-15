Аналитики идентифицировали по меньшей мере 64 поставки из Северной Кореи в Россию в период с августа 2023 года по март 2025 года.

Северная Корея отправила России более 15 800 контейнеров с боеприпасами за 18 месяцев, став критически важным поставщиком для Кремля в его войне против Украины.

Как сообщает Newsweek, анализ на основе спутниковых снимков и подробных трехмерных изображений судов и их грузов, идентифицировал по меньшей мере 64 поставки из Северной Кореи в Россию в период с августа 2023 года по март 2025 года.

В отчете говорится, что с помощью этих поставок российская армия получила примерно 4,2 до 5,8 млн боеприпасов. Указывается, что в транспортировке северокорейских боеприпасов участвовали 4 грузовых судна под российским флагом: "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".

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"Северокорейский поток боеприпасов позволяет России сохранять наступательный импульс, он подрывает эффективность западной военной помощи Украине", - говорится в отчете.

"Если оставить этот поток оружия без внимания, он может еще больше склонить ситуацию на поле боя в пользу россиян и ускорить более широкие риски безопасности как в Европе, так и в Восточной Азии", - подчеркнули аналитики.

Кто помогает Москве в войне против Украины

Кремль изыскал себе помощников в Иране и Северной Корее. Он полагался на них в плане поставок дополнительной военной техники, а также на Китай в плане торговли и крупных закупок нефти, чтобы удержать свою экономику на плаву.

При этом в конце прошлого года стало известно, что в Курской оласти РФ вооют северокорейские солдаты. Тогда сообщалось, что их на Курщине около 10 тыс. Украинским военным удалось взять в плен пару северокорейских солдат.

А в начале апреля украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне РФ в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что они имеют соответствующие документы и личные вещи.

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