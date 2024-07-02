Украинские морские дроны наносят немало потерь россиянам и они придумывают, как от них защищаться.

Из-за успешных атак украинских морских дронов в России планируют строить малые ракетные корабли для ВМФ РФ с усиленной защитой машинного отделения для противодействия этим аппаратам, сообщает Defense Express.

Отмечается, что российские пропагандисты цитируют слова генерального кораблестроительной корпорации "Ак Барс" Рента Мистахова и заявляют, что РФ сделает "дополнительную защиту" на ракетные корветы. Они также отметили, что украинские катера-камикадзе прежде всего бьют именно по машинному отделению с тем, чтобы обездвижить цель и сделать ее максимально уязвимой.

"Здесь стоит подчеркнуть, что до этого момента никаких данных о наличии хотя бы какой-то защиты для машинных отделений на российских ракетных корветах любых проектов, например носителей "Калибров" проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт" - не было. Возможно, даже заложенные в эти корабли конструктивные решения особого "пространства для маневра" не дают, и слова о "дополнительной защите" от морских дронов ВСУ так и могут остаться на уровне деклараций", - говорится в материале. Видео дня

В то же время эксперты отметили, что попадание украинских морских дронов приводит к пробоинам и ниже, и выше ватерлинии. Поэтому россиянам вряд ли удастся обойтись только "противоторпедной защитой", которая должна усилить подводную часть корпусов корветов.

"Конечно, здесь можно пошутить, что рашисты могут пойти просто на наваривание "мангалов" или антидронових решеток на свои ракетные корветы. Но отдельная ирония истории заключается в том, что военно-морская история вообще-то уже знает подобный формат защиты, только это называлось "противоторпедные сети"", - отметило издание.

В то же время Defense Express считает, если Россия пойдет на этот шаг, то это приведет к уменьшению маневренности кораблей в открытом море.

Как РФ пытается бороться с морскими дронами

Как ранее писал УНИАН, россияне придумали новый способ выслеживать морские дроны. Для этого они планируют использовать беспилотники вертолетного типа ВТ-30Е от "Радар ммс".

Также УНИАН сообщал, что украинские морские дроны победили российский флот в Черном море. Многие эксперты отметили, что морские дроны относительно дешевые, их трудно обнаружить и защититься от них. Их использование показывает, как меньшие, более бедные страны могут выровнять условия для военно-морских сил против больших, более мощных флотов.

Вас также могут заинтересовать новости: