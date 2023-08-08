СМИ отмечают, что ранее проблемы РФ с производством оптики для танков давали украинским войскам преимущество на поле боя.

Россия похоже решила проблемы с нехваткой оптики, которая сдерживала ее производство современных танков T-72B3, T-80BVM и T-90M.

Как пишет Forbes, два крупных российских завода - "Уралвагонзавод" и "Омсктрансмаш" раньше использовали приобретенные у французской компании тепловые камеры Catherine-FC, которые являлись основным компонентом прицела "Сосна-У".

В то же время после полномасштабного российского вторжения в Украину французские санкции в отношении России запретили экспорт тепловых камер. Поэтому Кремль начал расконсервировать старые танки T-62, T-72 и T-80 и устанавливать на них старые прицелы 1PN96MT-02 1970-х годов.

Видео дня

"Россиянам просто не хватало "Сосна-У" на складе, чтобы закончить производство более нескольких сотен T-72B3, T-80BVM и T-90M. Им даже пришлось устанавливать на эти танки старые 1PN96MT-02, вместо недоступных "Сосна-У", - говорится в статье.

Это имело большое значение, потому что в результате у россиян на фронте были танки, которые не могли вести бой на больших расстояниях, особенно ночью. В то же время, отмечает издание, у украинцев были немецкие танки Leopard 1A5 и Leopard 2A4/A6 с отличной оптикой большой дальности.

"Для войск Киева российские промышленные проблемы стали важным преимуществом на поле боя", - говорится в статье.

В то же время это преимущество может вскоре исчезнуть

Как сообщает Forbes, на видео, которое распространялось в сети на этой неделе, видно около 30 танков T-80BVM, покидающих завод "Омсктрансмаш". Танки имеют отличительные корпуса оптики, которые указывают на установку прицелов "Сосна-У". Хотя издание не исключает, что это могут быть прицелы российского производства ПНМ-Т, похожие на "Сосна-У", но не обладающие такой же точностью и надежностью.

Отмечается, что либо завод начал устанавливать прицелы ПНМ-Т на новые танки T-80BVM, или Россия каким-то образом нашли путь обхода санкций и смогла произвести партию "Сосна-У".

Последний вариант не так уж невозможен, указывает издание, напоминая об обнаруженных в российских беспилотниках компонентах производства западных фирм.

"В любом случае, очевидно, что российская промышленность теперь производит новые танки с современной оптикой. Возможно, когда эта оптика закончится, россиянам снова придется расконсервировать старые танки. Или, может быть, российская индустрия окончательно решила этку проблему", - пишет издание.

Отмечается, что решение Россией проблемы с оптикой в настоящее время станет для Украины плохой новостью. Но в то же время как только американские танки M-1 Abrams начнут прибывать в Украину этой осенью, баланс сил на поле битвы снова может измениться, ведь M-1 имеет одну из лучших опток в мире.

Российские танки на фронте

С начала войны ВСУ уничтожили уже более 4,2 тысяч российских танков.

Ранее эксперты отмечали, что ВСУ удается с легкостью "перемалывать" российские танки, поскольку у россиян устаревшие танки 1970-х годов, которые не могут быть защищенными от современных боеприпасов.

Также сообщалось, что Россия уже почти наполовину опустошила свою самую большую базу советской бронетехники. Также в сети появились фото со старыми советскими танками ИС-3 1945 года выпуска вместе с предположениями, что РФ начала расконсервировать их для отправки на войну в Украину.

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