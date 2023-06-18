12-й спецотряд недавно позабавил украинцев видео об уничтожении российской техники. Генштаб ВСУ озвучил, что только за 16-17 июня украинские защитники ликвидировали 12 танков оккупантов. Общее количество уничтоженных танков РФ во время войны уже приближается к отметке в 4 тысячи.
В эфире телемарафона на канале 1+1 военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что не припоминает, чтобы во время военных конфликтов за последние 50 лет теряли технику в таких количествах.
"За десятилетие точно не было такого конфликта. Единственное, что приходит на ум, это Ливия, но это было очень давно... В таких количествах технику не теряли... Ну, я не могу вспомнить за последние лет 50", - отмечает он.
Эксперт говорит, что причина такого массового "перемалывания" оружия рашистов - современное вооружение в руках ВСУ: "Джавелины", боеприпасы артиллерийские, дистанционного минирования и тд.
А у врага устаревшие танки 1970-х годов, поэтому они не могут быть защищенными от современных боеприпасов, именно поэтому такие темпы потери техники.
Потери России в технике в войне против Украины
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на украинском фронте почти 220 тысяч путинских военных. А вот потери России в технике:
- 3984 танка;
- 7729 боевых бронированных машин;
- 3847 артиллерийских систем;
- 610 РСЗО;
- 364 средства ПВО;
- 314 самолетов;
- 304 вертолета;
- 3371 БпЛА;
- 1211 крылатых ракет;
- 18 кораблей и лодок;
- 6571 единицу автомобильной техники и цистерн;
- 522 единицы спецтехники.