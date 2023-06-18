У врага устаревшая и незащищенная от ударов техника, объясняет он.

12-й спецотряд недавно позабавил украинцев видео об уничтожении российской техники. Генштаб ВСУ озвучил, что только за 16-17 июня украинские защитники ликвидировали 12 танков оккупантов. Общее количество уничтоженных танков РФ во время войны уже приближается к отметке в 4 тысячи.

В эфире телемарафона на канале 1+1 военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что не припоминает, чтобы во время военных конфликтов за последние 50 лет теряли технику в таких количествах.

"За десятилетие точно не было такого конфликта. Единственное, что приходит на ум, это Ливия, но это было очень давно... В таких количествах технику не теряли... Ну, я не могу вспомнить за последние лет 50", - отмечает он.

Эксперт говорит, что причина такого массового "перемалывания" оружия рашистов - современное вооружение в руках ВСУ: "Джавелины", боеприпасы артиллерийские, дистанционного минирования и тд.

А у врага устаревшие танки 1970-х годов, поэтому они не могут быть защищенными от современных боеприпасов, именно поэтому такие темпы потери техники.

Потери России в технике в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на украинском фронте почти 220 тысяч путинских военных. А вот потери России в технике:

3984 танка;

7729 боевых бронированных машин;

3847 артиллерийских систем;

610 РСЗО;

364 средства ПВО;

314 самолетов;

304 вертолета;

3371 БпЛА;

1211 крылатых ракет;

18 кораблей и лодок;

6571 единицу автомобильной техники и цистерн;

522 единицы спецтехники.

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