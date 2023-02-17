Сообщения о поставках могло быть частью информационной войны между Индией и Пакистаном.

Власти Пакистана опровергли сообщения СМИ о том, что страна поставляет боеприпасы в Украину. Соответствующее заявление сделала на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Мумтаз Захра Балоч, слова которой приводит издание Dawn.com.

"Сообщения о поставках Пакистаном оборонных изделий в Украину не соответствуют действительности", — заявила она.

Представитель МИДа подчеркнула, что Пакистан придерживается политики невмешательства в военные конфликты и не допускает несанкционированного реэкспорта своего оружия в третьи страны.

Видео дня

"Пакистан экспортирует оборонные запасы в другие государства только на основе твердых гарантий конечного использования и отсутствия повторной передачи. И это касается позиции Пакистана в украинско-российском "конфликте", — заявила она.

Издание отмечает, что слухи о поставках пакистанских боеприпасов в Украину неоднократно появлялись в СМИ с прошлого лета, но Исламабад большинство этих сообщений игнорировал, лишь изредка выступая с опровержениями.

"Целью многих сообщений о поставках пакистанских боеприпасов был срыв улучшившихся отношений между Исламабадом и Москвой", – пишет издание.

Поставки пакистанского оружия в Украину

На прошлой неделе индийские СМИ сообщили о том, что враждебный Индии Пакистан поставляет в Украину боеприпасы для РСЗО "Град" и одновременно покупает у России нефть с большими скидками.

За месяц до этого опять-таки именно индийские СМИ распространили слухи, что Пакистан отправляет в Украину боеприпасы калибра 155 мм, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM.

Утверждается, что поставки идут по морю до Польши и Германии, а уже оттуда по земле в Украину.

Следует отметить, что Индия и Пакистан являются давними военными противниками и регулярно пытаются дискредитировать друг друга в глазах других государств. Сообщения и заявления как Индии, так и Пакистана могут быть частью информационной войны между странами.

Вас также могут заинтересовать новости: