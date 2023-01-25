Чиновник отметил, что теперь Бундестаг мог бы помочь Украине своими истребителями "Торнадо" и "Еврофайтер".

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к правительству ФРГ на фоне новостей о том, что Берлин пошел на компромисс в вопросе о поставках танков Leopard 2 Украине.

Чиновник отметил, что теперь Бундестаг мог бы помочь Украине своими истребителями "Торнадо" и "Еврофайтер", пишет Spiegel.

По его словам, решение о поставках Leopard 2 Украине должно быть лишь первым шагом, ведь военный аппарат РФ наращивает производство оружия в ускоренном темпе.

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Также он призвал Берлин дать ВМС Украины боевые корабли и подлодки.

"Нам нужны боевые корабли, чтобы защитить побережье, у нас оно очень длинное. Нам также понадобятся подводные лодки, чтобы предотвратить возможность новых атак с Черного моря", - сказал он.

При этом чиновник напомнил, что вероятность повторного нападения РФ на Киев остается высокой: "Война далека от завершения".

Решение о поставке танков Leopard 2 Украине

24 января 2022 года стало известно, что после многочисленных дискуссий канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился на передачу Украине боевых танков Leopard.

25 февраля Шольц официально заявил, что Германия поставит Украине 14 танков Leopard. Также этим решением правительство ФРГ разрешило другим странам передавать Украине танки немецкого производства.

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