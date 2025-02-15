Он отметил, что выжить будет возможно, но очень сложно.

У Украины мало шансов выжить в условиях войны против РФ без поддержки США.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский. "Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов - мало шансов выжить без поддержки США", - сказал Зеленский в интервью NBC News.

Зеленский добавил, что Путин хотел сесть за стол переговоров, однако не для того, чтобы закончить войну, а чтобы заключить соглашение о прекращении огня. Это позволило бы российскому диктатору Путину снять некоторые глобальные санкции и позволить его военным перегруппироваться.

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"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, обучиться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня", - сказал Зеленский.

Трамп и война в Украине

Трамп сказал, что не считает целесообразным вступление Украины в НАТО и что маловероятно, что Украина вернет себе все оккупированные РФ земли.

При этом он заявил, что решительно настроен закончить войну РФ против Украины и анонсировал, что скоро начнутся переговоры по этому вопросу между США и РФ. Это вызвало бурю возмущения. И украинцы и европейцы заявили, что проводить переговоры без них не представляется возможным.

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