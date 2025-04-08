Каждый боевой вылет нашей авиации несет опасность, отметил Павел Нарожный.

Украина имеет западные истребители F-16 и Mirage 2000, однако они выполняют задачи не на линии фронта. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил в эфире на Радио NV.

"Самолет, который наносит удар на линии фронта - он под большой угрозой. Недооценивать угрозу российской ПВО и других самолетов не стоит. Все эти самолеты, которые наносят удары - они заканчиваются тем, что с российских истребителей запускают ракеты Р-77, которыми абсолютно можно сбить МиГ-29. И МиГ-29 уходит, выполняя маневры. Сбросить бомбы совсем не просто, это не какая-то безопасная операция", - сказал Нарожный.

Он добавил, что Украина будет использовать советскую авиацию до тех пор, пока ее можно будет эксплуатировать. А уже после этого украинские пилоты полностью пересядут на западные, более современные истребители.

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"Уже были сообщения о дополнительных F-16, которые нам будут передаваться, которые мы сможем использовать уже штатно", - добавил Нарожный.

Украинская авиация: важные новости

Накануне командующий Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина должна в ближайшее время получить дополнительные истребители F-16. Он также отметил, что большое количество украинских пилотов продолжает обучаться на американских самолетах.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Украина может получить больше самолетов Mirage 2000. По его словам, передача может произойти от третьих стран, которые используют эти самолеты.

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