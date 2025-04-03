Украина должна получить от партнеров дополнительные американские истребители F-16.

Об этом заявил командующий Европейского командования Вооруженных сил США Генерал Кристофер Каволи во время выступления перед Сенатским комитетом по вопросам вооруженных сил, передает РБК-Украина. Во время слушаний обсуждалась и война Российской Федерации против Украины.

Американский генерал напомнил, что украинские Воздушные силы уже имеют F-16 и пилотов, которые умеют работать с ними. Истребители активно используют во время отражения российских массированных обстрелов и атак на позиции оккупантов:

Видео дня

"Есть больше F-16, которые готовятся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, которые проходят подготовку".

Каволи подчеркнул, что большая часть истребителей прибыла из североевропейских стран, Соединенные Штаты Америки не передали ни одного.

Информация обновляется...

F-16 в Украине

Напомним, после долгих переговоров партнеры согласились предоставить Украине F-16 для усиления ее обороноспособности в борьбе против российской агрессии.

Поскольку работа с этими истребителями имеет свою специфику, украинские пилоты проходят обучение в западных странах.

Вас также могут заинтересовать новости: