Отдельно эксперт обратил внимание на то, что в очередной раз по Украине совершался пуск "Калибров" нечётным количеством.

Россия перебросила поближе к границам Украины носители Х-22, что может указывать на подготовку оккупантами ударов этими ракетами по северу Украины, считает OSINT-исследователь, военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В своем Telegram он отметил, что после воздушной атаки по Украине в ночь на 2 июля, утром, шесть российских Ту-22М3 передислоцировались с аэродрома Моздок на Шайковку - поближе к Украине.

"Такое перемещение позволит Ту-22М3 сократить время подлёта и применять ракеты Х-22 по северным и северо-восточным областям Украины. С другой стороны, относительная близость Шайковки к границе с Украиной сопряжена с рядом экстремальных моментов для российской стратегической авиации", - указал Коваленко.

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Отдельно эксперт обратил внимание на то, что в очередной раз по Украине совершался пуск "Калибров" нечётным количеством, при том, что все пусковые носителей рассчитаны на чётное количество 4-6-8. "Применение 3 ракет вместо 4, вызывает ряд вопросов, экономия или нехватка БК?" - поинтересовался Коваленко.

Атака РФ по Украине 2 июля - главное

В ночь на 2 июля в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили ударные дроны с южного направления - это первая атака оккупантов на столицу с начала месяца и за последние 12 дней.

В Воздушных силах позже отметили, что уничтожены все воздушные цели - 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 3 крылатые ракеты "Калибр". Пуски восьми "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления, "Калибров" - с Черного моря. Вместе с тем, в ходе ночной атаки России на Киевскую область есть поврежденные дома, а также пострадавшие среди гражданского населения.

Уже утром в некоторых областях Украины была повторно объявлена воздушная тревога в связи с активностью стратегической авиации страны- агрессора.

Эксперт Александр Коваленко накануне констатировал, что РФ не снизила интенсивность ракетных ударов по сравнению с маем, но нарастила использование Х-22 в 3 раза. Всё это указывает на то, что накопленного БК и внутреннего производства им пока хватает для того, чтобы держать темп обстрелов, начатый 28 апреля, объяснил он.

По обновленным данным Генштаба, в течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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