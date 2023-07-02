Поражены четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны и две станции РЭБ.

Украинская артиллерия и авиация нанесли немало ударов по российским военным объектам и районам сосредоточения личного состава, уничтожено много техники.

Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, информация о последствиях атаки пока уточняется.

"В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - говорится в сводке.

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В то же время сообщается, что украинская авиация за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два - по зенитно-ракетным комплексам и один - по пункту управления врага.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще один важный объект врага.

Потери оккупантов - что известно

Украинские силы обороны перешли в контрнаступление в начале июня. Продвижение идет небыстро, в то же время противник несет на фронте колоссальные потери.

По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на трех направлениях: Лиманском, Бахмутском и Марьинском.

Так, по состоянию на 1 июля потери оккупантов составляют примерно 228 тыс. 870 человек. Кроме того, ликвидировано много вражеского вооружения, в том числе 4 тыс. 162 артсистемы, 389 средств ПВО и 632 реактивные системы залпового огня.

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