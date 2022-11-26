Олег Жданов отметил, что даже переобучение пилотов занимает длительный срок.

Украина получит истребители F-15. Это произойдет после того, как наши пилоты пройдут надлежащее обучение.

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что первые самолеты могут поступить на службу в украинскую авиацию уже летом 2023 года. Он указал, что это связано с нюансами обучения.

"Дело в том, что да, пилоты готовятся, но это перспектива и из официальной части могу точно констатировать, что с 1 октября, когда вступил в силу новый финансовый год в США, в американском бюджете заложили 100 миллионов на подготовку наших пилотов. Подготовка пилота, если мы говорим о курсанте военного училища, то это где-то порядка трех лет. Первый курс – это теоретические знания. Начиная со второго курса у них начинается учебные полеты, а 3-4 курс уже полеты на более на боевых самолетах. Мы считаем, что за 4 года мы готовим пилота, но это пилот с первичными навыками пилотирования. Если же мы берем пилота подготовленного, то период переобучение его на другой тип авиации или на другую машину может занимать от шести месяцев до года", - объяснил эксперт.

При этом он заверил, что Украина получит истребители вместе с пилотами.

"Первые разговоры начались где-то в июне месяце о подготовке наших пилотов за рубежом, то вот где-то в декабрь-январе должны появиться первые пилоты. Если курс рассчитан на 11 месяцев или на год, тогда летом следующего года мы увидим наших пилотов за штурвалом самолетов, которые дадут вместе с пилотами. Можете не сомневаться, как только будут готовы пилоты, то сразу же станет вопрос появления самолета, и они появятся в Украине уже в нашей боевой раскраске, с нашими тактическими знаками на борту, с три зубом на крыльях", - указал Жданов.

В то же время он уточнил, что пока непонятно, как решится вопрос финансирования самолетов.

Истребители F-15 и F-16 в Украине - что известно

Украина с первых дней полномасштабного вторжения Россия просила западных парнетров предоставитьь современные истребители, чтобы защищить небо над страной. Пока на Западе думали над просьбой Киева, то украинские пилоты показывали невероятное мастерство на стареньких, советских МИГ и СУ. Позже появилась информация, что пилоты Воздушных сил ВСУ пройдут обучение на современных истербителях.

В свою очередь командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что если Украина получит F-16, то не раньше чем через два-три года.

В начале сентября издание Politico сообщило, что Киев продвинулся в переговорах с США по самолетам F-16.

Кроме того, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что истребители F-15 и F-16 помргли бы ВСУ победить российских оккупантов до конца текущего года.

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