Военные тренируются стрелять и обороняться по тактике НАТО (фоторепортаж)

Значительное внимание в ходе учений уделено скорости развертывания на боевых позициях, точности в наведении пушки, меткости каждого выстрела.

Украинские артиллеристы отрабатывают новые методы введения огня по стандартам НАТО. Интенсивная подготовка ведется на полигоне.

Об этом сообщает АрміяInform.

Военные, в частности, проводят разведку с использованием новейших систем наблюдения, привлекают дроны и применяют новую тактику взаимодействия подразделений во время обороны.

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Значительное внимание в ходе учений уделено скорости развертывания на боевых позициях, точности в наведении пушки, меткости каждого выстрела.

Подразделения отрабатывают нормативы по специальной, технической подготовке. Проводят стрельбы из штатного вооружения, среди которого пушки 152-мм калибра, противотанковых артиллерийских систем управляемого действия.

Завершения обучения состоится двухступенчатым командно-штабными тренировками, во время которых комиссия оценит уровень готовности артиллеристов к выполнению задач по назначению.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины успешно провели тренировку с наступательных действий.