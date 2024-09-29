Дания является одним из лидеров в Европе по помощи Украине в оборонной сфере.

Дания предоставит Украине 4,2 миллиарда датских крон (около $629 млн) на закупку оружия и военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны этой страны.

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы поставлять украинское оружие и технику на фронт за счет Дании, а также замороженных российских активов в ЕС. Соответствующий протокол подписали в Киеве министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром стратегической промышленности Германом Сметаниным.

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу всеми способами. Вот почему я очень рад, что Дания сейчас согласовала с Украиной общие рамки того, как мы можем наилучшим образом использовать 4,2 миллиарда датских крон", - сказал Поульсен.

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Он также подчеркнул, что Дания является одной из лидеров в Европе по помощи Украине в оборонной сфере:

"Это усиливает способность украинцев производить именно то оружие, которое пользуется спросом".

Военная помощь Украине: последние новости

Соединенные Штаты Америки передают Украине бомбы JSOW, и если Запад даст "зеленый свет" на удары по территории РФ, можно будет говорить об определенном расширении возможностей Сил обороны. Об этом в рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

В то же время, по его словам, закрыть вопрос обстрелов украинских городов КАБами с помощью этих бомб не удастся - ими не достать до основных оперативных аэродромов противника.

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