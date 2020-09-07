В "УРАРП" требуют немедленной реакции правоохранителей, Кабмина и президента на приведенные владельцем предприятия факты.

Президент концерна "Титан", народный депутат Украины IV созыва, основатель и владелец ООО "УРАРП" (Украинский Разработчик - Авиа Ремонтное Предприятие) Анатолий Левин озвучил фамилии чиновников, которые, как свидетельствуют приведенные им факты, разрушают украинскую авиацию.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции "Коррупция в рядах СБУ, Министерства развития экономики, Службы экспортного контроля и Министерства обороны Украины разрушает украинские авиапредприятия и обороноспособность страны": реакция государственных учреждений через три недели после обнародованных 11 августа 2020 фактов о коррупции". Об этом сообщает "СтопКор".

В частности, по словам Левина, больше всего преград в деятельности ООО "УРАРП" наблюдается со стороны Государственной службы экспортного контроля, которую возглавляет Александр Павличенко.

По заявлению Левина, действующий председатель ГСЭКУ Павличенко Александр Анатольевич "не только не провел внутренние служебные расследования и не прекратил нарушение законов Украины должностными лицами Госэкспортконтроля, но и лично инициирует незаконные действия службы".

"Именно он лично подписывает приказы и решения, препятствующие деятельности украинских предприятий. Это центральная фигура, которая выполняет свою или чью-то волю. Это не только об "УРАРП", это и авиакомпания" Максимус "(получившая отказ в отправлении двигателей на собственные воздушные судна украинской регистрации). С февраля 2019 мы не поставили на внешний рынок ни одного авиадвигателя. Мы получаем или отказ, или нейтральные ответы со стороны Службы экспортного контроля", - отмечает основатель и владелец ООО "УРАРП".

Он отметил, что его предприятие обращалось в Минэкономики с требованиями принять меры для надлежащего урегулирования законодательства в области экспортного контроля, в частности по поставкам запчастей для ремонта отечественных самолетов за рубежом, но в министерстве не пошли на необходимые шаги.

Читайте такжеПрезидент концерна «Титан» обвинии сотрудников СБУ во взяточничестве и попытках рейдерства

Также Левин подозревает в коррупции действующего начальника одного из управлений Минобороны, полковника Воздушных сил ВСУ Валерия Гриневича. По словам Левина, Гриневич "может быть причастен к хищению имущества на миллионы долларов".

"Гриневич Валерий — не поворачивается язык назвать его полковником — был исполняющим обязанности начальника Центра управления обеспечения авиации. В 2016 году против него возбудили уголовное дело по краже имущества на 18 млн долларов. Гриневич был арестован с залогом в 20 млн грн. Выйдя оттуда — неизвестно как — он вернулся в Министерство качестве и.о. начальника управления. Хотя уголовное дело не закрыто. По моему мнению — он вор", - заявил основатель и владелец ООО "УРАРП".

Он также добавил, что в начале этого года Гриневича освободили из состава ВСУ, но с приходом на должность Министра обороны Украины Андрея Тарана - восстановили, да еще и на генеральскую должность.

"В открытом обращении к президенту приведен поименный перечень должностных лиц СБУ, Госэкспортконтроля, Минэкономразвития и т.д., причастных к незаконным действиям по блокированию хозяйственной деятельности ООО "УРАРП", - пишет "СтопКор".

Левин заявил, что готов предоставить документальные подтверждения правоохранительным и государственным органам. Также отмечается, что обращение к президенту Украины с фактами о коррупционных схемах, примененных против ООО "УРАРП" в указанных учреждениях, будет изложено в открытый доступ.

История скандала вокруг блокировки работы ООО "УРАРП"

11 августа 2020 основатель ООО "УРАРП" Анатолий Левин обнародовал коррупционные схемы, которые, по его заявлениям, применяются для блокирования работы предприятия. Это событие вызвало широкий резонанс в СМИ и среди общественности.

Но, как пишет "СтопКор", по этому фактор не было реакции государственных институтов, а следовательно, ни одно уголовное дело не возбуждено, не инициировано ни одно служебное расследование относительно приведенных фактов о коррупции в государственных учреждениях. Кроме того, как отмечают журналисты, не получено никакого ответа или комментария от государственных чиновников.

"Единственная реакция, которая имела место после обнародования информации о коррупции среди сотрудников СБУ, Минэкономики, Минобороны - это комиссия, которая была направлена в штаб Воздушных Сил ВСУ (г. Винница) с четкой целью - "найти негатив в действиях "УРАРП", - отмечает "СтопКор".

По мнению Левина, длительное систематическое препятствование работе украинского предприятия, которое разрабатывает и ремонтирует двигатели и планеры для самолетов типа Ил-76 ("УРАРП") "может быть выгодно российским конкурентам".

"Коррупция, которая пронзила, прежде всего, Государственную службу экспортного контроля, Министерство экономического развития. Она служит на благо нашим конкурентам со стороны российских предприятий. У "УРАРПа" как авиационного разработчика и ремонтного предприятия только один конкурент. И этот конкурент на территории РФ - это НПО "Сатурн". Действия против "УРАРП" на территории Украины автоматически расцениваются нами как действия в пользу российского предприятия", - заявил основатель и владелец ООО "УРАРП".

"Остановка работы нашего предприятия выгодна, безусловно, российскому предприятию НПО "Сатурн". Не исключаю, что российская сторона является заказчиком этого. Несмотря на выигранные суды и решения судов, Служба экспортного контроля игнорирует их решения, вынесенные именем Украины. Игнорирование заключается в том, что идут отписки и незаконные документы — одни меняются на другие", - подчеркнул он.

Так, в мире есть две организации, имеющие авторское право разработчика авиационных двигателей Д-30КП, Д-30КП-2 для использования на самолетах типа Ил-76. Это украинский разработчик — ООО "Авиаремонтное предприятие "УРАРП" (Украина), осуществляющее свою деятельность с 1998 года и являющееся стратегическим предприятием, внесенным в перечень субъектов самолетостроения, по которым вводятся временные меры государственной поддержки, а также НПО "Сатурн" (Российская Федерация).

Сегодня техника "Ил" продолжает оставаться значительной частью воздушного флота Украины, как военного, так и гражданского. В случае блокировки работы ООО "УРАРП" единственной альтернативой для авторского сопровождения и ремонта двигателей для украинских самолетов "Ил-76" станут предприятия российского оборонного комплекса.

Также Левин рассказал, что в мае 2020 ООО "УРАРП" выиграло тендер на ремонт 12 авиационных двигателей для самолетов Ил-76. Ремонт одного двигателя в ООО "УРАРП" будет стоить около 7,4 млн грн, а, например, одно из предприятий ГК "Укроборонпром" предлагает такой ремонт за 12 млн 250 тыс. гривен за каждый двигатель.

"Согласно контракту с Минобороны, мы должны отремонтировать до 30 ноября 12 авиадвигателей. Контракт с ними мы заключили в июне. Сейчас сдали уже 5 двигателей, испытываем шестой. Все это мы отремонтировали буквально за полтора месяца. К 12-15 сентября мы должны сдать уже 7-й. Хотя проблем очень много. Мы ремонтируем пока все за свой счет", - отметил основатель и владелец ООО "УРАРП".

В авиаремонтном предприятии заявляют, что "при участии СБУ, Службы экспортного контроля, Министерства экономического развития и Государственной таможенной службы выдаются незаконные решения, блокирующие работу "УРАРП", подрывающие его финансовую устойчивость и создающие условия для его уничтожения".

По словам Левина, непосредственный конкурент "УРАРП" "Укроборонпром" за 29 лет отремонтировал в пользу Минобороны только четыре авиационных двигателя.

"Их не устраивает, что мы так активно работаем. И одна из целей — убрать нас с рынка. Потому что мы не позволяем им идти на бесконечно высокие цены и грабежа бюджета", - подчеркнул владелец ООО "УРАРП".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН